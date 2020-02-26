شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اليابان تعلن إستراتيجيتها الجديدة للتعامل مع فيروس كورونا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:58 صباحًا, 26 فبراير 2020 م
المناطق - الرياض
أعلنت الحكومة اليابانية اليوم إستراتيجيتها الجديدة للتعامل مع تفشي فيروس “كورونا” في البلاد، وذلك في اجتماع مع أعضاء فريق العمل الحكومي المكلف بمتابعة هذا الشأن بمكتب رئيس الوزراء شينزو أبي.
وأوضحت هيئة الإذاعة اليابانية “إن إتش كيه” أن التدابير الجديدة تشمل العمل إلكترونيًا واعتماد ساعات عمل متداخلة وقبول المرضى في المستشفيات العامة في المناطق التي تشهد نسبًا عالية من العدوى بالفيروس.
ودعا الفريق الحكومي المكلف بمتابعة انتشار فيروس كورونا الأفراد والشركات إلى اتخاذ خطوات جادة لمنع تسجيل مزيد من الإصابات وحث الشركات على إبقاء الموظفين في منازلهم إذا كانت لديهم حمى أو أي أعراض أخرى لنزلات البرد.
وأشارت السُلطات اليابانية في وقت سابق إلى ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 851 حالة.
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