شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان اليمني: ميليشيا الحوثي ليست جادة بالسلام والان نبدء بالتفاصيل

أكد نائب رئيس البرلمان اليمني عبدالعزيز جباري، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ليست جادة في السلام، مؤكدا أن الميليشيا تعمل على إفشال جميع المساعي لتحقيق ذلك، وتستغل المفاوضات لكسب الوقت لإعادة ترتيب صفوفها وشن حروب جديدة.

جاء ذلك في كلمة، أمام ممثلي وسائل الإعلام العربية والعالمية في واشنطن، لافتا إلى أن الحكومة اليمنية حريصة على تحقيق السلام الشامل والعادل الذي يوقف معاناة المدنيين ويحقن دماء اليمنيين بالرغم من تنصل ميليشيا الحوثي عن جميع الاتفاقات والمعاهدات.

وأشار جباري إلى أن الحكومة اليمنية ذهبت من أجل السلام إلى كافة جولات المشاورات التي رعتها الأمم المتحدة ابتداء بجنيف وانتهاء بستوكهولم.