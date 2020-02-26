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اجتماع اللجنة العربية المعنية بالأسلحة النووية

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بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع السادس والخمسين للجنة كبار المسؤولين العرب، المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، برئاسة العراق، ومشاركة ممثلي الدول الأعضاء.

وتناقش اللجنة -على مدى ثلاثة أيام- عددا من البنود، في مقدمتها القدرات النووية الإسرائيلية، والتحضير لأعمال الدورة 64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، سبتمبر 2020.

وتناقش اللجنة التحضير للمشاركة العربية بمؤتمر الأطراف ضمن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية؛ لاستعراض المعاهدة عام 2020 والمقرر في نيويورك، خلال الفترة من 27 - 4 إلى 22 - 5 - 2020.

وتناقش أيضا التحضير للدورة الثانية لمؤتمر «إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط».

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