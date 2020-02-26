شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون والعرب ينعون مبارك والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الرئاسة المصرية بيانا نعت فيه الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ92 عاما.

وأرسل القادة والزعماء العرب برقيات تعزية، مؤكدين على مواقف الرئيس المصري الراحل.

» بطل أكتوبر

وجاء في نص بيان الرئاسة المصرية: «تنعى رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك؛ لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب، التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية، وتتقدم رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم (أمس) الثلاثاء، الموافق 25 فبراير 2020».

بدورها نعت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية الرئيس الأسبق مبارك في بيان قائلة: «تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة ابنا من أبنائها وقائدا من قادة حرب أكتوبر المجيدة».

وقال مصدر عسكري لرويترز: إن جنازة عسكرية ستقام لمبارك.

وتم إعلان الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام.

» سجل حافل

أمضى حسني مبارك قرابة ثلاثين عاما في الحكم، وحفلت حياته بالكثير من الأحداث بدأت بسجل عسكري حافل، إلى أن أطاحت به ثورة شعبية في يناير 2011.

ولد مبارك في 4 مايو 1928، بقرية كفر المصيلحة بالمنوفية، وهو الرئيس الرابع لمصر، حيث تولى الحكم من 14 أكتوبر 1981، خلفا للرئيس محمد أنور السادات، وحتى 11 فبراير 2011.

تخرج مبارك من الكلية الجوية عام 1950، وترقى في المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائدا للقوات الجوية في أبريل 1972، وقاد القوات الجوية أثناء حرب أكتوبر 1973، وفي عام 1975 اختاره محمد أنور السادات نائبا لرئيس الجمهورية، ثم تقلد رئاسة الجمهورية بعد استفتاء شعبي، ثم تنحى عن حكم مصر في 11 فبراير 2011.

» مخلص للعروبة

ونعى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الرئيس المصري السابق، وقال في بيان رسمي: إن مبارك كان قائدا عسكريا بارزا لعب دورا تاريخيا في سبيل استعادة مصر كرامتها العسكرية والوطنية في حرب أكتوبر 73، ثم رئيسا للجمهورية عمل بإخلاص وتفان ووطنية من أجل تحقيق السلام والتنمية في مصر.

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وأشار أحمد أبو الغيط إلى أن مبارك كان «مخلصا للعروبة وللقضية الفلسطينية، وداعما صلبا للجامعة العربية ودورها، وصاحب مواقف عروبية يذكرها التاريخ».

وقال مصدر عسكري لرويترز: إن جنازة عسكرية ستقام للرئيس مبارك.

وتم إعلان الحداد الرسمي في مصر لمدة ثلاثة أيام، وبث التلفزيون الرسمي لقطات له ظهر خلالها شريط أسود في زاوية الشاشة.

» الزعماء يعزون

وأرسل القادة والزعماء العرب برقيات تعزية في وفاة وفاة الرئيس المصري الأسبق، الثلاثاء، مؤكدين على مواقف الرئيس الراحل، حيث قدموا العزاء للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وقالت دولة الإمارات: إن العالم العربي فقد مبارك، واصفة إياه بأنه «صاحب المواقف الوطنية والتاريخية». وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة على «تويتر»: «فقد العالم العربي اليوم رجل دولة، صاحب مواقف وطنية وتاريخية كبيرة».

وقال قرقاش: إن مبارك «تميز بالحكمة والشجاعة، ودوره في معركة تحرير دولة الكويت وأزمات عديدة طالت الوطن العربي، يحفظه التاريخ».

» إشادة فلسطينية

وأشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، بمواقف مبارك، في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لنيل حقوقه في الحرية والاستقلال، حسب بيان صدر عن مكتبه.

ونعى عباس، مبارك، وبعث رسالة تعزية إلى الرئيس المصري السيسي ولعائلة مبارك.

وبعث سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، الثلاثاء، ببرقية تعزية ومواساة إلى الرئيس السيسي في وفاة مبارك.

كما بادر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بتعزية الرئيس السيسي .

وغرد رئيس وزراء لبنان السابق، سعد الحريري، على تويتر: «أحر التعازي القلبية للقيادة المصرية ولعائلة الفقيد الكبير، برحيل مبارك تنطوي حقبة من تاريخ مصر والأمة العربية حفلت بالإنجازات والإخفاقات على حد سواء، وتركت بصمات من التطور والحداثة في مختلف المجالات. مبارك كان صديقا وفيا للبنان وعلامة مضيئة من علامات التضامن العربي».