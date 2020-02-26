شكرا لقرائتكم خبر عن عبادي: طائرات الحرس الإيراني نقلت «كورونا» من الصين والان نبدء بالتفاصيل

دعت المحامية الإيرانية، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، شيرين عبادي، إلى محاكمة حميد عرب نجاد، الرئيس التنفيذي لشركة خطوط «ماهان»، التابعة للحرس الثوري، بتهمة نقل فيروس كورونا إلى البلاد، لعدم وقف الرحلات من وإلى الصين رغم كل التحذيرات.

وأصيب نائب وزير الصحة الإيراني، إيراج حريرجي بفيروس كورونا أمس، في ظل تفشي المرض بالبلاد، فيما أعلن أمين معرض طهران للكتاب، تأجيل إقامة المعرض لدورته الثالثة والثلاثين.

وقالت البحرين والعراق والكويت وسلطنة عمان، إن الأشخاص المصابين لديها، قادمون من إيران.

» عضو برلماني

وفي ذات السياق، قال عضو بالبرلمان الإيراني يمثل العاصمة طهران الثلاثاء، إن الاختبارات أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد. وكتب محمود صادقي على تويتر: «اختبارات كورونا الخاصة بي، جاءت إيجابية، ليس لدي أمل كبير في الاستمرار في الحياة في هذا العالم».

وفي نفس الرسالة دعا صادقي، رئيس السلطة القضائية في إيران، إلى الإفراج عن السجناء السياسيين لمنع إصابتهم بالمرض والسماح لهم بقضاء فترة تفشي هذا المرض مع أسرهم.

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» نائب الوزير

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية في مقابلة مع التليفزيون الرسمي، أن نائب وزير الصحة إيراج حريرجي أصيب بالفيروس وهو الآن قيد الحجر الصحي. ويشار إلى أن حريرجي أمضى الأيام الماضية محاولا طمأنة المواطنين بأن السلطات تسيطر على الوضع. وكانت وزارة الصحة الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق الثلاثاء، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في البلاد إلى 95 شخصا، توفي منهم 15.

» «ماهان» و«كورونا»

من جانبها اتهمت المحامية الإيرانية، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، شيرين عبادي،طائرات الحرس الثوري الإيرانيبنقل الوباء إلى داخل إيران.

وطالبت عبر قناتها في تطبيق «تلغرام»، إنه وبالإضافة إلى محاكمة الرئيس التنفيذي لشركة ماهان، يجب على الشركة دفع غرامات وخسائر للمواطنين الإيرانيين المتضررين وذويهم جراء إصابتهم بكورونا.

يأتي هذا بينما أظهر تحقيق أجرته إذاعة «فاردا» الناطقة بالفارسية من التشيك، أن شركة «ماهان» التابعة للحرس الثوري واصلت رحلاتها إلى أربع مدن صينية في الأسابيع الثلاثة الماضية على الرغم من نفي المسؤولين الإيرانيين استمرار الرحلات.