شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعاقب 13 كيانًا لدعمها برنامج الصواريخ الإيراني والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن هذا الإجراء تضمن فرض عقوبات جديدة على ثلاث شركات صينية ومواطن صيني وشركة تركية.
وأضافت الوزارة في بيان، أن الصيني يدعى لو دينغ وين، وأنه شارك أيضا في تزويد برنامج الأسلحة الباكستاني بمواد حساسة.
وقالت إن العقوبات ستتضمن فرض قيود على المشتريات الخاصة بالحكومة الأمريكية وعلى المساعدات الحكومية الأمريكية والصادرات.
وذكر البيان أن "فرض هذه الإجراءات يؤكد أن برنامج الصواريخ الإيراني ما زال مثار قلق كبير من انتشار الأسلحة".
وقال إن "فرض العقوبات على تلك الكيانات الأجنبية يتوافق مع جهودنا لاستخدام كل الإجراءات المتاحة لمنع إيران من تعزيز قدراتها الصاروخية".
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