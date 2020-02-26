بومبيو: حملة الضغوط القصوى على إيران مستمرة ولن نسكت عن دعم طهران لهجمات ضد مواقعنا بالعراق



قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأربعاء، إن واشنطن مستعدة لإجراء حوار مع إيران، لكن على طهران أن تغير تصرفاتها بشكل «جوهري»، وإن حملة الضغوط القصوى عليها ستستمر.

وأضاف بومبيو في تصريحات للصحافيين في العاصمة الإثيوبية أديس آبابا، قبيل التوجه إلى السعودية: «لسنا متعجلين، حملة الضغوط مستمرة. إنها ليست حملة ضغوط اقتصادية فقط... وإنما فرض عزلة من خلال الدبلوماسية أيضا».

وتابع بومبيو أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي دون اتخاذ أي إجراء ردًا على دعم إيران المستمر للهجمات على المواقع الأميركية في العراق، مضيفا أنه لن يفصح عن حجم الرد أو نوعه.

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ورداً على أسئلة من صحيفة «واشنطن فري بيكون» للأمن القومي، قال إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لن تسمح للضربات المدعومة من إيران بأن تصبح وضعا طبيعيا ضد المواقع الأميركية في العراق.

وأضاف بومبيو: «لن أعلن أبدًا ما نوع ردنا مقدما، لكننا ندرك أنه لا يمكن أن يصبح المسار العادي أن الإيرانيين من خلال قواتهم العميلة في العراق يعرضون حياة الأميركيين للخطر.. لا يمكن أن يكون هذا عادياً، لا يمكن أن يكون روتينياً».

وأوضح: "في النهاية، يجب أن تكون هناك محاسبة مرتبطة بتلك الهجمات الخطيرة للغاية".

