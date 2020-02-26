فريد الديب : اسرة الرئيس الاسبق "مبارك" تشكر الرئيس "السيسي" لإعلانه الحداد

أكد "فريد الديب" محامى الرئيس الأسبق"مبارك" إن جنازة "مبارك" ستكون جنازة عسكرية بأوامر من الرئيس "السيسي" وهذا يدل على ما لدى الرئيس "السيسي" من الوفاء وحسن تقدير الرجال.
وقال "الديب" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "علي مسؤليتي" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد" : "كنت محظوظا لأنني اقتربت من الرئيس الراحل منذ إبريل عام 2011"، متابعا: "عقب إعلان الحداد والنعي والتكريم شعرت أن مبارك يتبسم وراضٍ".
وتوفى أمس الثلاثاء، الرئيس الأسبق حسنى مبارك عن عمر يناهز 91 عاما.
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