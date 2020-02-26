"أحمد فتحي سرور" ينعى "مبارك": كان يحترم الدستور ولم يتدخل في عمل البرلمان

نعى الدكتور "أحمد فتحي سرور"، رئيس مجلس النواب الأسبق، الرئيس الأسبق "محمد حسني مبارك"، الذي توفي اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 91 عاما. وقال "سرور" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" والمذاع عبر "صدى البلد" : عملت مع الرئيس الأسبق مبارك كوزير لمدة تزيد عن 4 سنوات، ورئيس للبرلمان لمدة تزيد عن 20 عاما، وأشهد أنه كان يعمل للصالح العام ولم يتدخل في العمل البرلماني على الإطلاق، مؤكدا أن الرئيس الأسبق كان يحرص دائما على احترام القانون. رابط الفيديو من

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