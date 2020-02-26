شب حريق منذ قليل في مجمع ​حزب الله​ ​الصرفند​ مقابل السنترال، وتبين انه داخل غرفة ​الكهرباء​ . وعمل عناصر ​الدفاع المدني​ على تطويق النيران واخمادها قبل ان تنتشر في كامل المبنى واقتصرت الاضرار على الماديات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حريق داخل غرفة الكهرباء في مجمع حزب الله بالصرفند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.