شب حريق منذ قليل في مجمع حزب الله الصرفند مقابل السنترال، وتبين انه داخل غرفة الكهرباء .
وعمل عناصر الدفاع المدني على تطويق النيران واخمادها قبل ان تنتشر في كامل المبنى واقتصرت الاضرار على الماديات.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق داخل غرفة الكهرباء في مجمع حزب الله بالصرفند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.