انطلاق أعمال الاجتماع "56" المعني بقضايا الأسلحة النووية

انطلقت في مقر الجامعة العربية أعمال الاجتماع "56" للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، برئاسة العراق، ومشاركة الدول الأعضاء.
وتناقش اللجنة، على مدى 3 أيام، عددا من البنود تأتي في مقدمتها القدرات النووية الإسرائيلية والتحضير لأعمال الدورة 64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر في فيينا في أيلول 2020.
وتبحث اللجنة التحضير المشاركة العربية، في مؤتمر الأطراف المقرر في نيويورك خلال نيسان – أيار المقبلين، لاستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 2020 .
وتناقش كذلك التحضير للدورة الثانية لمؤتمر "إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط" والمقرر في نيويورك خلال شهر نوفمبر 2020.
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