دعا وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين، الكنديين الذين يخططون للسفر خارج البلاد، إلى "مراقبة إرشادات السفر الحكومية عن كثب مع انتشار فيروس كورونا المستجد"، واصفاً تفشي المرض بأنه وضع "ديناميكي".
وحث الكنديين الذين لديهم خطط سفر على اتخاذ الاحتياطات اللازمة، قائلا "تأكدوا من التحقق من إرشادات السفر.. هذه أفضل نصيحة يمكنني تقديمها".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية كندا دعت رعاياها لمراقبة إرشادات السفر مع انتشار فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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