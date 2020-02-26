خارجية كندا دعت رعاياها لمراقبة إرشادات السفر مع انتشار فيروس كورونا

دعا وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين، الكنديين الذين يخططون للسفر خارج البلاد، إلى "مراقبة إرشادات السفر الحكومية عن كثب مع انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد"، واصفاً تفشي المرض بأنه وضع "ديناميكي".

وحث الكنديين الذين لديهم خطط سفر على اتخاذ الاحتياطات اللازمة، قائلا "تأكدوا من التحقق من إرشادات السفر.. هذه أفضل نصيحة يمكنني تقديمها".