مسؤول بالجامعة العربية: لنشر قوات دولية في الأراضي الفلسطينية

دعا الأمين العام المساعد لشؤون ​فلسطين​ ب​جامعة الدول العربية​ إلى "إعادة نشر قوات حماية دولية في ​مدينة الخليل​ في ​الضفة الغربية​ بشكل خاص وفي جميع الأراضي الفلسطينية بشكل عام، وإيجاد آلية لتنفيذ أحكام اتفاقية جنيف الرابعة"، مديناً "تصاعد الهجمة الاستيطانية ال​إسرائيل​ية التي تهدف إلى تهويد قلب مدينة الخليل، وتهجير سكانها منها، واستمرار اقتحام الحرم الإبراهيمي الشريف، ومنع المسلمين من ​الصلاة​ فيه".

وطلب من ​الأمم المتحدة​ "إيجاد آلية مناسبة لتنفيذ أحكام اتفاقية جنيف الرابعة في هذا الشأن، لمنع تكرار هذه المذابح والممارسات الإرهابية التي ترتكب يوميا بحق ​الشعب الفلسطيني​"، محذراً من "خطورة قرارات إسرائيل فيما يتعلق بتصعيد العبث بالحرم وتركيب مصعد آلي لتأكيد سيطرتها عليه، والبدء بإجراءات واسعة لتهويد الخليل والتي سيكون لها عواقب خطيرة ستؤدي إلى ​تفجير​ الوضع في المنطقة".