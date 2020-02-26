مندوب روسيا: إمتنعنا عن التصويت عن قرار مجلس الأمن لأن ملاحظاتنا لم تؤخذ بعين الاعتبار

أشار مندوب ​روسيا​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​، ​فاسيلي نيبينزيا​، الى أن "روسيا لم تستطع دعم مشروع القرار المعد من قبل لندن بشأن تمديد العقوبات الدولية المفروضة على ​اليمن​، وامتنعت عن التصويت عليه في ​مجلس الأمن الدولي​، لأن جميع ملاحظات موسكو لم يتم أخذها بعين الاعتبار من قبل معديه".

ولفت الى أن "الجانب الروسي استعرض ملاحظاته أثناء المشاورات داخل مجلس الأمن، حيث عبر عن عدم موافقته على جزء من بنود المشروع البريطاني، فيما تم أخذ بعض الملاحظات الروسية في الاعتبار اليوم فقط، عندما كان مجلس الأمن يواجه خطر حدوث أزمة مصطنعة جديدة".

وبخصوص مضمون القرار، شدد نيبينزيا على "ضرورة ألا يتم التركيز على العزل والضغوط والبحث عن المسؤولين عن استمرار النزاع في اليمن، بل على جهود منسقة حقيقية للبحث عن سبل حل الأزمات".

وتبنى مجلس الأمن الدولي، القرار رقم 2511، الذي يمدد بموجبه سريان نظام العقوبات الدولية الخاص بالنزاع في اليمن حتى 26 شباط 2021. ويدعو القرار جميع الدول للالتزام بحظر توريد الأسلحة إلى اليمن، ويحث الأطراف اليمنية على تسوية الخلافات عبر الحوار. وصوتت 13 دولة في المجلس لصالح تبني القرار، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.