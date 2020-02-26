بالتواريخ.. أهم 10 محطات فى تاريخ حسنى مبارك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولى مبارك حكم مصر لمدة 30 عاما صادف خلالها كثير الأحداث الهامة والفاصلة في تاريخ الوطن وتاريخه هو الشخصى، فيما يلى نرصد مجموعة من التواريخ الهامة فى حياة مبارك 14 أكتوبر 1981: تولى مبارك حكم مصر بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات 25 فبراير 1986: وقعت أحداث الأمن المركزى التي تعد أول إحتجاج منظم في عهد مبارك 19 مارس 1989: مصر تنجح في إستعادة طابا عن طريق التحكيم الدولى 2 أغسطس 1990: العراق تغزو الكويت ومصر تنضم للتحالف الدولى لتحرير الكويت وعلى إثر ذلك يتقرر إسقاط ديون مصر التي بلغت نحو 43 مليار دولار Advertisements 26 يونيو 1995: مبارك يتعرض لمحاولة اغتيال أثناء مشاركته في القمة الأفريقية في أديس بابا 17 نوفمبر 1997: مبارك يقيل وزير الداخلية اللواء حسن الالفى على خليفة مذبحة الدير البحرى التي اعتبرت وقتها أكبر حادث إرهابى في تاريخ مصر 12 ديسمبر 2005: أول مظاهرة لحركة كفاية ضد حكم مبارك تحت شعار "لا للتمديد –لا للتوريث" 18 مايو 2009: وفاة محمد علاء مبارك حفيد الرئيس الأسبق في حادث ترك أثرا شديدا علي مبارك وأسرته 25 يناير 2011: بدء الاحتجاجات الشعبية ضد حكم مبارك 11 فبراير 2011: الرئيس الأسبق حسنى مبارك يتخلى عن الحكم ويكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد

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