وكالات - نعت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية اليوم، الثلاثاء 25 فيفري 2020، الرئيس الأسبق حسني مبارك في بيان، قائلة "تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة إبنا من أبنائها وقائدا من قادة حرب أكتوبر المجيدة". وتوفي مبارك في وقت سابق اليوم الثلاثاء .

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كانت هذه تفاصيل خبر الجيش المصري ينعى مبارك ويصفه بأنه "قائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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