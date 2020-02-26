الجيش الجزائري يكشف عن مخبأ للأسلحة وآخر للإرهابيّين

كشف الجيش الوطني الجزائري أمس، الإثنين 24 فيفري 2020، إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة جبل الفرنان، بلدية الهامل بالمسيلة، مخبأ للأسلحة.
وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، يحتوي المخبأ على مسدسين آليين و4 مخازن ذخيرة، فيما دمرت مفرزة أخرى مخبأ للجماعات الإرهابية وقنبلة تقليدية الصنع بمنطقة تازروت، بلدية الأرهاط في تيبازة.
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