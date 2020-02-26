لأوّل مرّة / أردوغان يُعلن عن مقتل جنودٍ أتراك في ليبيا

كورونا يصل الجزائر أعلن التلفزيون الرسمي الجزائري، مساء اليوم، الثلاثاء، عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا". وأكد التلفزيون الرسمي الجزائري أن الحالة لرجل ... 25 فيفري 2020 20:53

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