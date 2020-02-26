الخرطوم تؤكد الاستعداد للتفاوض بشأن تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا

قال وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، إن الحكومة ستمضي قدما في التفاوض مع أسر ضحايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، بهدف التوصل إلى تعويض معقول وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأكد صالح أن الحكومة ستتبع ذات النهج الذي اتبعته في معالجة قضية أسر ضحايا المدمرة "كول"، بهدف التوصل إلى تعويض يمكن للحكومة الوفاء به.
وشدد الوزير، في رده على
ولفت صالح إلى أن الدولة عازمة على إغلاق هذا الملف ومعالجة النقاطالسياسية المتبقية مع الولايات المتحدة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وهزت تفجيرات نفذها تنظيم القاعدة عام 1998، سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، وقد أسفرت تلك الهجمات عن مقتل 224 شخصا، حيث اتهمت واشنطن حينها 22 شخصا على رأسهم أسامة بن لادن، الذي أقام في السودان فترة من الزمن حتى عام 1996، بالوقوف وراء الهجمات.
وفي عام 2001، رفعت عدة أسر لضحايا التفجيرات، دعوى قضائية ضد الحكومتين السودانية والإيرانية، بتهمة دعم تنظيم "القاعدة" المسؤول عن الهجومين.
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