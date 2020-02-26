الرئيس الجزائري يصل إلى السعودية في زيارة رسمية

يؤدي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ابتداء من يوم الأربعاء، زيارة إلى السعودية وذلك تلبية لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لرئاسة الجمهورية وفقا لموقع روسيا اليوم.
وجاء في البيان: "يقوم رئيس
وأضاف البيان أن "قائدا البلدين سيجريان محادثات حول سبل ووسائل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق والتشاور في القضايا التي تهم البلدين".
وأشار إلى أن الزيارة ستستغرق ثلاثة أيام.
وكان الرئيس الجزائري قد صرح في مقابلة خاصة مع قناة روسيا اليوم، بأنه كان على وشك زيارة السعودية لكنها تأجلت بسبب ازدحام برنامجه.
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