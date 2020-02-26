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سفارة مصر بالكويت تفتح سجل التعازي في الرئيس الأسبق مبارك

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أعلنت سفارة مصر لدى الكويت، فتح سجل التعازي في الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك؛ وذلك يومي الخميس والأحد المقبلين وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضحت السفارة في بيان رسمي

صادر عنها مساء اليوم الثلاثاء، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه أنه سيتم استقبال المعزين ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، وحتى الساعة الثانية ظهرا؛ وذلك في مقر سكن سفير مصر لدى الكويت طارق القوني.


  وأهدت سفارة مصر لدى الكويت، أطيب تحياتها إلى وزارة الخارجية الكويتية ، وكافة البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة لدى الكويت.

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