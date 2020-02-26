سفارة مصر بالكويت تفتح سجل التعازي في الرئيس الأسبق مبارك

أعلنت سفارة مصر لدى الكويت، فتح سجل التعازي في الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك؛ وذلك يومي الخميس والأحد المقبلين وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضحت السفارة في بيان رسمي
وأهدت سفارة مصر لدى الكويت، أطيب تحياتها إلى وزارة الخارجية الكويتية ، وكافة البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة لدى الكويت.
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