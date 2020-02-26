ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الخارجية الألماني السابق التعاون الثنائي

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع،السعودي في الرياض اليوم، مع وزير الخارجية

الألماني السابق السيد زيغمار جابرييل التعاون الثنائي وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء، حضره الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، السعدي ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، والسفير الألماني لدى المملكة يورغ راناو.