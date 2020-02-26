وزير الخارجية الكويتي يعزي سامح شكري في وفاة مبارك

بعث الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية، ببرقية تعزية إلى السيد سامح شكري، وزير الخارجية ، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له باذن الله تعالى الرئيس محمد حسني مبارك، سائلاً المولى جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له باذن الله تعالى الرئيس محمد حسني مبارك، سائلاً المولى جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

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