علاوي يحذر من مخطط لإفشال تمرير حكومته

حذر رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي من مخطط لإفشال تمرير الحكومة، مؤكداً أن هذا المخطط يتمثل بدفع مبالغ باهظة للنواب، وجعل التصويت سريا. وكتب علاوي، أمس، على حسابه على موقع تويتر: «وصل إلى مسامعي أن هناك مخططاً لإفشال تمرير الحكومة بسبب عدم القدرة على الاستمرار في السرقات لأن الوزارات ستدار من قبل وزراء مستقلين ونزيهين»، وختم بالقول «آمل أن تكون هذه المعلومة غير صحيحة».



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