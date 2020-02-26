“الأوقاف تطالب خطباء الجمعة بحث المصلين على “التصدق بالدم

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وجهت مندوبية الشؤون الإسلامية لجهة الشرق، خطباء الجمعة بالمساجد التابعة بحث المصلين يوم الجمعة المقبلة على “التصدق بالدم”.
وأشارت المندوبية في مذكرة صادرة يوم أمس الإثنين، وجهت إلى خطباء الجمعة، إلى أن مراكز تحاقن الدم في المملكة تعاني من خصاص كبير في كميات الدم المتبرع بها، ما ينعكس سلبا على حاجيات المؤسسات الصحية من هذه المادة الحيوية.
وطالبت المندوبية بتخصيص الخطبة الثانية ليوم الجمعة المقبل 28 فبراير الجاري، للتوعية بأهمية “التصدق بالدم” ونشر ثقافة التبرع إنقاذا للأرواح.
كما دعت الخطباء على التركيز على فضائل التضامن والتكافل، لكون التتبرع مقصدا شرعيا وضرورة اجتماعية، وأنه يعد من مظاهر التراحم في المجتمع، واعتباره نوعا من الصدقة والإعانة لمن يحتاج.
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