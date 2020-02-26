4 قتلى جدد.. ارتفاع عدد ضحايا كورونا إلى 11 شخصا في إيطاليا

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4 وفيات جديدة بسبب فيروس كورونا شمالي إيطاليا، ليرتفع إجمالي ضحايا الفيروس في البلاد إلى 11 شخصا.
وانتشر فيروس كورونا المستجد جنوبا في ايطاليا حيث سجلت إصابات في توسكانا وصقلية، بينما أفاد جهاز الدفاع المدني الايطالي عن تزايد في عدد المصابين، ما دفع الحكومة الايطالية الى عقد محادثات طارئة في روما بمشاركة الدول المجاورة.
وألقى رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي باللائمة في انتشار الفيروس على الادارة الضعيفة لمستشفى في الشمال، ما تسبب بسبع وفيات في ايطاليا حتى الآن هي الأعلى في أوروبا.
وأعلنت منطقة توسكانا عن تسجيل أول اصابتين، احداهما في مدينة فلورنسا السياحية، في حين سجلت إصابة في صقلية لسائحة من منطقة لومبارديا التي سجلت اصابة 212 شخصا.
وتنتظر إحدى السائحات في صقلية وكانت تقيم في فندق في باليرمو تأكيد نتيجة اصابتها من معهد الامراض المعدية، وفق رئيس الدفاع المدني أنجيلو بوريللي.
وسيلتقي زراء الصحة من البلدان المجاورة في روما في الوقت الذي قفز فيه عدد الاصابات الى 283، مع تسجيل اكثر من 50 اصابة جديدة منذ الإثنين. ومن المتوقع أن يصل مفوض الصحة في الاتحاد الأوروبي إضافة الى مسؤولين دوليين الى العاصمة الايطالية اليوم.
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