برشلونة “يكتفي” بالتعادل أمام نابولي ويفقد خدمات بوسكيش وفيدال في مباراة العودة

عاد فريق برشلونة بالتعادل من قلب إيطاليا، بعدما أنهى المواجهة التي جمعته بفريق نابولي، لحساب ذهاب الدور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بالتعادل بهدف لمثله.

وافتتح الفريق الإيطالي حصة التهديف في الدقيقة 30 بواسطة اللاعب درايس ميرتيتنز قبل أن ينجح المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان في تعديل الكفة، في الدقيقة الـ 12 من عمر الجولة الثانية.

وأكمل برشلونة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه فيدال في الدقائق الأخيرة، في وقت سيغيب فيه، كذلك، نجم خط الوسط سيرجيو بوسكيش عن مباراة العودة ببرشلونة بسبب تراكم الإنذارات.