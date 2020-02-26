إحباط محاولة تفجير سيارة قرب البنتاجون

الأربعاء 26 فبراير 2020

أعلنت السلطات الأمريكية، الثلاثاء، إلقاء القبض على شاب حاول تفجير سيارة قرب مقر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في ضواحي العاصمة واشنطن.



وذكرت وزارة العدل الأمريكية، في بيان، أن توقيف ماثيو ريتشاردسون (19 عاما)، من ولاية أركنساس، جرى، الإثنين، في موقف سيارات تابع لوزارة الدفاع، حيث شوهد أثناء محاولة إشعال قطعة قماش محشوة في فتحة خزان وقود إحدى السيارات.

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وعند اقترب شرطي من ريتشاردسون، كشف عن عزمه تفجير السيارة ونفسه، وشرع في الفرار نحو مقبرة أرلينغتون الوطنية المجاورة، حيث جرى توقيفه، بحسب بيان الوزارة.

وأشار البيان إلى أن مالك السيارة رجل عسكري، وليس له علاقة بالمجرم.

ويواجه المتهم عقوبة بالسجن لمدة ما بين 5 سنوات و20 سنة بعدما تتم إجراءات عرضه على القضاء، بحسب وزارة العدل الأمريكية.