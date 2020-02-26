شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تعلن أول إصابة مؤكدة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الوزارة في شتوتجارت، أن الشخص المصاب بالعدوى هو رجل في الخامسة والعشرين.
تجدر الإشارة إلى أن الإصابة بفيروس كورونا كان قد ظهر في ولاية بافاريا بسبب زيارة سيدة قادمة من الصين، وكانت حاملة للعدوى، مما تسبب في إصابة 14 شخصاً.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تعلن أول إصابة مؤكدة بـ«كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.