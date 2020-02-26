شكرا لقرائتكم خبر عن إسقاط طائرة «مُسيرة» تركية في طرابلس والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مصدر عسكري من سرية شهداء برسس التابعة لقوات ما يسمى بالجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر استهداف طائرة تركية مُسيرة مساء اليوم. وقال ذات المصدر لوكالة الأنباء الألمانية، إن الطائرة من طراز "بيرقدار" أقلعت من مطار معيتيقة وكانت تترصد قوات الجيش. ونشر نشطاء مقطع فيديو للطائرة المدمرة في شارع النقلية جنوب طرابلس، إذ يظهر في الفيديو سيارات تابعة لقوات حفتر عند حطام الطائرة.

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