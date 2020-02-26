بايرن ميونخ يُدمر تشيلسي في عقر داره بدوري الابطال

العملاق البافاري منذ الدقائق الأولى وقد مارس الضغط بقوة على تشيلسي ، وكان بمقدوره التسجيل في أكثر من فرصة، بينما قدّم أصحاب الأرض أداءً متواضعة مع وجود بعض المحاولات على استحياء شديد.

الفرصة الأقرب في الشوط الأول كان من نصيب توماس مولر بعد عرضية من ديفيز وضعها برأسه ولكنها ارتطمت بالعارضة، بينما كان تشيلسي قريبًا من التسجيل لولا تألق مانويل نوير في أحد اللقطات المثيرة.



الشوط الأول خرج بتعادل سلبي نتيجة لفشل بايرن في تحويل فرصه المحققة إلى أهداف، ولكن في الشوط الثاني بدأت الفعالية في الظهور، وكانت في الدقيقة 50 تحديدًا عندما أحرز سيرجي جنابري هدف المقدمة من جملة مميزة وبصناعة رائعة من روبيرت ليفاندوفسكي.

ثم عاد جنابري ثانيةً وأحرز الهدف الثاني بصورة أكثر من رائعة في الدقيقة 54، بينما انطلق ديفيز من الجبهة اليُسرى ومرر كرة مثالية لليفاندوفسكي في الدقيقة 76 ليُعلن البولندي عن الهدف الثالث.



الدقيقة 83 شهدت طرد ماركوس ألونسو بعد تدخل بيده على ليفاندوفسكي، ورغم أن الحكم الفرنسي أقر في البداية بطاقة صفراء، لكن تقنية الفيديو تدخلت وأعلنت عن البطاقة الحمراء المستحقة للدولي الإسباني.

ويبدو أن بايرن ميونخ متخصص في الفوز بنتائج كبيرة على الفرق اللندنية على وجه الخصوص، فلا يُنسى تاريخه الحافل بالانتصارات على أرسنال، كما لا يُنسى سباعيته في توتنهام في دور المجموعات هذا الموسم بلندن أيضًا.

يذكر أن مباراة الإياب بين بايرن ميونخ وتشيلسي ستقام على ملعب أليانز آرينا يوم 18 اذار المقبل، وتحتاج كتيبة فرانك لامبارد إلى معجزة من أجل العودة والتأهل لربع النهائي من خلال القيام بريمونتادا مثالية خارج الديار.

