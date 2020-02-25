بني ملال .. 20 سنة من الحبس النافد في قضية بتر يد حارس ليلي

قضت غرفة الجنايات التابع بمحكمة الاستئناف بمدينة بني ملال، اليوم الثلاثاء، بالسجن النافد في حق عشريني توبع بتهم “الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض المفضي لعاهة مستديمة”.
وقررت الغرفة ذاتها الحكم على المتهم بعشرين سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 25 مليون سنتيم لفائدة الضحية.
وتعود تفاصيل القضية لشهر غشت الماضي إذ كان المشتبه فيه قد دخل في خلاف عرضي مع الضحية الذي يعمل حارسا ليليا، قبل أن يعرضه لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض، متسببا في إصابته بعاهة مستديمة.
هذا وقال الضحية عبد الإله ل “اليوم24″، أنه راض عن الحكم رغم أنه لازل يعاني نفسيا جراء بتر يديه.
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