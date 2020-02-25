دراسة: التدخين يسرع من ظهور علامات الشيخوخة على الوجه

أوضحت نتائج دراسة اجريت في جامعة بريستول البريطانية أن التدخين بشراهة يمكن أن يسرع ظهور علامات الشيخوخةعلى وجوه المدخنين.

وأجرى الباحثون الدراسة على نحو نصف مليون شخص من المشاركين المتطوعين، من أجل فحص 1800 سمة لديهم، بهدف معرفة مدى تأثرها بالتدخين.

وأوضح الباحثون أن التدخين يؤثر بشكل كبير على مظهر الإنسان،وخاصه الوجه.

وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة لوزي ميلارد، إن البحث اعتمد على معرفة الآثار السلبية للتدخين، وأظهرت نتائجه أن التدخين يسرع من ظهور علامات الشيخوخة على الوجه”.

وأوضحت الدراسة أن المدخن الحالي الذي يدخن5 سجائر يوميا منذ 12 عامًا، أو المدخن السابق الذي إعتاد على التدخين لمدة 21 عاما، معرضون أكثر من غيرهم لظهور آثار الشيخوخة على وجوههم مثل التجاعيد.