كورونا تُحاصر المغرب.. بعد إسبانيا الجزائر تسجل أول حالة إصابة

أعلنت زارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الثلاثاء رسميا عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيرس كورونا الجديد.

وحسب ما صرح به وزير الصحة شمس ادين شيتور اليوم أثناء مشاركته في نشرة الأخبار الرئيسية للتلفزيون الرسمي، فإن الأمر يتعلق بمواطن إيطالي دخل التراب الوطني الجزائري بتاريخ 17 فبراير الجاري.

وأوضح الوزير أنه تم اكتشاف إصابة المواطن الإيطالي بالفيروس الجديد، بفضل نظام اليقضة الذي اعتمد على مستوى كل المداخل البرية والجوية والبحرية للبلاد، مؤكدا بأن المصاب يخضع حاليا لإجراءات الحجر الصحي وفقا لما هو معمول به على مستوى العالم.

وكانت إسبانيا قد شهدت عدة إصابات خلال الأيام الماضية، كما اكتشفت إصابات جديدة اليوم بجزر الكناري.