أمن آسفي يحبط “كراكاج” أولترا فريق أولمبيك آسفي ويحجز 40 وحدة من الشهب الاصطناعية أحبطت عناصر خلية الأمن الرياضي التابعة للأمن الإقليمي بآسفي، احتفالية جماهير أولمبيك آسفي، بحجز 40 وحدة من الشهب الاصطناعية المحظورة، قبيل انطلاق مباراة الجيش الملكي وأولمبيك آسفي، لحساب الجولة 17 من الدوري الاحترافي.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عملية التفتيش القبلي للتجهيزات الداخلية للملعب المحلي “المسيرة” بمدينة آسفي ومحيطه الخارجي، أسفرت عن ضبط هذه الشهب الاصطناعية محظورة الاستعمال في المباريات الرياضية، مخبأة داخل أحد التجاويف بالقرب من المنصات المخصصة للجمهور.

وأشار البلاغ إلى أن هذه المحجوزات تنضاف إلى أكثر من 200 وحدة من الشهب الاصطناعية تم حجزها من قبل مصالح الأمن الوطني على هامش مباراة سابقة بين فريق كرة القدم المحلي وفريق اتحاد جدة السعودي برسم كأس محمد السادس للأندية العربية. وكانت مباراة أولمبيك آسفي والجيش الملكي، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بعدف لمثله، وعرفت حضورا جماهيريا كبيرا من جماهير الطرفين.