رئيس مصلحة المراقبة الصحية بميناء طنجة المتوسط لـ”اليوم 24″: لم نسجل أي حالة إصابة أو اشتباه بـ”كورونا” والميناء يتوفر على التجهيزات اللازمة لرصد الفيروس

قال عبد الرحيم الراشدي رئيس مصلحة المراقبة الصحية بميناء طنجة المتوسط، إن الميناء لم يسجل لحدود اللحظة أي حالة إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا.

وكشف الراشدي في تصريح لـ”اليوم24″ أن الميناء يتوفر على أطقم طبية، وعلى كاميرات حرارية ومعدات لرصد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المسؤول ذاته، أن الميناء يتخذ إجراءات احتياطية قبل رسو أي سفينة في مرفأه، من بينها إلزامية ملأ استمارتين تتعلقان بـ “التصريح الصحي الشخصي” لكل مسافر سيدخل الميناء، و”التصريح الصحي للباخرة”، إذ يتم دراستهما قبل السماح برسو السفن في المرفأ ونزول ودخول الركاب إلى الميناء.

وكانت حالة من الاستنفار شهدها ميناء طنجة المتوسط في وقت متأخر من ليلة أمس، بعد منع السفينة الإيطالية “جنوة” التي كان على متنها 503 مسافرا من الرسو بمرفأ الميناء، قبل السماح لها بذلك.

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ورجحت مصادر “اليوم24” أن السبب يعود إلى الاشتباه في وجود حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل السفينة.

فيما قالت مصادر أخرى، أن الأمر يتعلق بإجراءات احترازية تقوم بها السلطات المينائية، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول.