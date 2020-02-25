ارتفاع عدد الوفيات بـ"كورونا" في إيران إلى 16 شخصا

الثلاثاء 25 فبراير 2020

صورة أرشيفية

ارتفع عدد الوفيات إثر الاصابة بفيروس كورونا في إيران الى 16 شخصاً بعد وفاة رجل، عقب إصابته في هرمزجان جنوب شرقي البلاد.



وأفادت وكالة "إرنا" اليوم الثلاثاء، نقلاً عن جامعة العلوم الطبية في محافظة هرمزجان جنوب شرق البلاد:

"وفاة رجل يبلغ من العمر 53 عاماً إثر إصابته بفيروس كورونا، وبذلك يصبح العدد الكلي للذين لقوا حتفهم بهذا المرض حتى الان 16 شخصاً".

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وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قال مساء اليوم الثلاثاء، عن تفشي فيروس "كورونا" الجديد في البلاد، إن أعداء إيران يسعون إلى تخويف الشعب.

وجاءت تصريحات روحاني، عقب اجتماع اللجنة الوطنية لمحاربة فيروس "كورونا" الجديد.

وقال روحاني: "أعداء إيران يسعون إلى تخويف شعبها ومنعه من ممارسة نشاطاته اليومية".

وأعرب الرئيس الإيراني عن أمله في أن تجتاز طهران هذه المرحلة، بأقل نسبة من المشاكل والخسائر.

وقال روحاني: "هناك مواقع ووسائل إعلام مغرضة تبث الإشاعات عن انتشار فيروس كورونا في بلادنا، ويجب أخذ الإحصاءات الصحيحة بشأن الضحايا من وزارة الصحة والإعلام الرسمي فقط".