الجيش الوطني الليبى يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

الثلاثاء 25 فبراير 2020

صورة أرشيفية

أعلن الجيش الوطنى الليبى، مساء اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة تركية مسيرة فى جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

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ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ"، قال مصدر عسكرى من سرية "شهداء برسس"، التابعة للجيش الوطنى الليبى، بقيادة المشير خليفة حفتر، استهداف طائرة تركية مسيرة من طراز "بيرقدار"، مساء اليوم، موضحا أن الطائرة التركية أقلعت من مطار معيتقية وكانت تترصد بقوات الجيش الليبى.

كما نشر نشطاء مقطع فيديو للطائرة المدمرة فى شارع النقلية جنوب طرابلس، حيث يظهر فى الفيديو سيارات تابعة للجيش الوطنى الليبى حول حطام الطائرة.

وواصلت الطائرات المسيرة التركية شن الهجمات على مناطق الجيش الليبى فى فترة إعلان الهدنة، ما أسفر عن سقوط ضحايا، على الرغم من تعهدات تركيا أمام مؤتمر برلين الالتزام بوقف إطلاق النار والتوقف عن إرسال الأسلحة والميليشيات الإرهابية إلى داخل ليبيا، وهو ما أخلف به الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

ويسعى أردوغان لإعادة إنتاج الاحتلال العثمانى داخل ليبيا، مستخدمات ميليشيات إرهابية تحت لواء حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، والمنتهية شرعيتها بموجب اتفاق الصخيرات عام 2016، ما يثير موجة غضب عالمية ومحلية إزاء التدخلات التركية فى الشأن الليبى.