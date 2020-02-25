قطر تعلق رحلاتها الجوية مع إيران

الثلاثاء 25 فبراير 2020

صورة أرشيفية

أعلنت الخطوط الجوية القطرية إجراء تعديلات "مؤقتة" على رحلاتها إلى كوريا الجنوبية وإيران ابتداءً من غد الأربعاء 26 فبراير وحتى إشعارٍ آخر.



وبحسب الموقع الرسمي للشركة فإن ذلك القرار جاء "نظراً للتحديات التشغيلية الكبيرة الناتجة عن فرض قيود على دخول بعض الدول".

وقالت الشركة الناقلة القطرية إنه "سوف تجري مراجعة مستمرة لعملياتها بشكل دوري بهدف إعادة تسيير الرحلات بشكل طبيعي فور رفع هذه القيود".

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وأضافت الشركة في بيان أنه "بالتزامن مع القيود المفروضة مؤخراً على المسافرين إلى هذه الدول، فإن الخطوط الجوية القطرية تواجه تحديات لوجستية في إمكانية تشغيل أطقم الطيران على رحلات معينة، مما ينعكس على قدرتها في المحافظة على سلاسة جدول رحلاتها إلى دول أخرى.

ونتيجة لهذه التحديات، ستقوم الناقلة الوطنية لدولة قطر بتعديل رحلاتها بشكل مؤقت باتجاه كوريا الجنوبية وإيران اعتباراً من 26 فبراير".

وبحسب الموقع الرسمي للشركة فإن ذلك القرار جاء "نظراً للتحديات التشغيلية الكبيرة الناتجة عن فرض قيود على دخول بعض الدول".

وقالت الشركة الناقلة القطرية إنه "سوف تجري مراجعة مستمرة لعملياتها بشكل دوري بهدف إعادة تسيير الرحلات بشكل طبيعي فور رفع هذه القيود".

وأضافت الشركة في بيان أنه "بالتزامن مع القيود المفروضة مؤخراً على المسافرين إلى هذه الدول، فإن الخطوط الجوية القطرية تواجه تحديات لوجستية في إمكانية تشغيل أطقم الطيران على رحلات معينة، مما ينعكس على قدرتها في المحافظة على سلاسة جدول رحلاتها إلى دول أخرى.

ونتيجة لهذه التحديات، ستقوم الناقلة الوطنية لدولة قطر بتعديل رحلاتها بشكل مؤقت باتجاه كوريا الجنوبية وإيران اعتباراً من 26 فبراير".