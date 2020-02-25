- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تدهور الحالة الصحية لباحثة فرنسية في سجون إيران والان مع التفاصيل
الثلاثاء 25 فبراير 2020
فاريبا عادلخاه
تصاعد الخلاف بين وزير داخلية الوفاق وميليشيات طرابلسنقلت الباحثة الفرنسية – الإيرانية فاريبا عادلخاه، المسجونة في إيران منذ حزيران/يونيو الماضي، الأحد الماضي، إلى مستشفى سجن إيوين في طهران، وفق ما أعلنه محاميها سعيد دهقان، اليوم الثلاثاء.
وقال دهقان إن نقلها إلى المستشفى هو نتيجة لتدهور خطير في وضعها الصحي جراء إضراب عن الطعام بدأته موكلته منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي وحتى منتصف شباط/فبراير الجاري.
وأضاف:“للأسف تضررت كليتاها، ووضعها الصحي مقلق“.
كما أعرب دهقان عن خشيته من أن تصاب بفيروس كورونا المستجد الذي أودى رسميًا بـحياة 15 شخصًا في إيران.
وتلاحق فاريبا عادلخاه في إيران بتهمتي ”الدعاية ضد النظام“ و“التواطؤ للمساس بالأمن القومي“.
والتهمة الأخيرة هي الوحيدة الموجهة لرفيقها الأستاذ الجامعي الفرنسي ”رولان مارشال“ المسجون أيضًا منذ حزيران/يونيو الماضي في الجمهورية الإسلامية.
وحددت الجلسة الأولى لمحاكمتهما في 3 آذار/مارس أمام الغرفة 15 من المحكمة الثورية في طهران.
وعادلخاه باحثة إنتروبولوجية مرموقة، مختصة في التشيع، فيما يختص مارشال في القرن الأفريقي.
وتطالب باريس بإطلاق سراح الباحثين العضوين في مركز الأبحاث الدولية في جامعة سيانس بو الباريسية.
كانت هذه تفاصيل خبر تدهور الحالة الصحية لباحثة فرنسية في سجون إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.