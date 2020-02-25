شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري يزور السعودية غدًا والان مع التفاصيل

عبد المجيد تبون

وقال بيان للرئاسة اليوم الثلاثاء، إن“عبد المجيد تبون تلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود“.

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وسيبحث الرئيس الجزائري خلال زيارة تستغرق 3 أيام، مع الملك سلمان بن عبد العزيز ”سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين“.

وفي السادس من فبرايرالجاري، سلم وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الرئيس الجزائري، دعوة رسمية من العاهل السعودي لزيارة الرياض.

وكانت الرياض من أولى العواصم التي هنأت عبد المجيد تبون بانتخابه رئيسًا للبلاد في 12 ديسمبر الماضي.

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