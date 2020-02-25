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شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعلن أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 25 فبراير 2020
صورة أرشيفية
أعلنت السلطات الصحية الرسمية فى الجزائر، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19".
ووفقا لوكالة "رويترز" الإخبارية، أعلن التلفزيون الرسمى فى الجزائر، منذ قليل، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد.
يتبع..
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