شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعلن أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 25 فبراير 2020 صورة أرشيفية أعلنت السلطات الصحية الرسمية فى الجزائر، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19".

Advertisements ووفقا لوكالة "رويترز" الإخبارية، أعلن التلفزيون الرسمى فى الجزائر، منذ قليل، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد. يتبع..

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