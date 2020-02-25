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واشنطن تفرض عقوبات على كيانات وأشخاص بتهمة دعم البرنامج الصاروخي الإيراني

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 25 فبراير 2020

مايك بومبيو

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أعلنت الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على كيانات وأفراد في عدة دول بتهمة دعم برنامج الصواريخ الإيراني.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد 13 منظمة وشخص في الصين، والعراق، وروسيا وتركيا وفقاً لقانون عدم الانتشار في إيران وكوريا الشمالية وسوريا.

وجاء في بيان بومبيو: "الولايات المتحدة تفرض عقوبات ضد 13 منظمة أجنبية وشخص في الصين والعراق وروسيا وتركيا وفقاً لقانون عدم الانتشار في إيران وكوريا الشمالية وسوريا".

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