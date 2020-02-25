واشنطن تفرض عقوبات على كيانات وأشخاص بتهمة دعم البرنامج الصاروخي الإيراني

الثلاثاء 25 فبراير 2020

مايك بومبيو Advertisements

أعلنت الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على كيانات وأفراد في عدة دول بتهمة دعم برنامج الصواريخ الإيراني.



وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد 13 منظمة وشخص في الصين، والعراق، وروسيا وتركيا وفقاً لقانون عدم الانتشار في إيران وكوريا الشمالية وسوريا.

وجاء في بيان بومبيو: "الولايات المتحدة تفرض عقوبات ضد 13 منظمة أجنبية وشخص في الصين والعراق وروسيا وتركيا وفقاً لقانون عدم الانتشار في إيران وكوريا الشمالية وسوريا".