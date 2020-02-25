البنتاجون: تركيا تلعب دورا حاسما في مواجهة روسيا

الثلاثاء 25 فبراير 2020

الجنرال تود والترز

أعلن قائد القيادة الأميركية الأوروبية وقائد حلف شمال الأطلسي في أوروبا، الجنرال تود والترز، اليوم الثلاثاء، أن تركيا تلعب دورًا مهمًا للغاية في مواجهة روسيا، ويجب أن يكون تعاون واشنطن وأنقرة موجهًا نحو ذلك.



وجاء في بيان مكتوب أعده الجنرال أمام لجنة مجلس الشيوخ لشؤون القوات المسلحة، بأن: "دور تركيا في مواجهة روسيا مهم بشكل أساسي. ويرى البلدان (تركيا وروسيا)، أن منطقة البحر الأسود هي مجال نفوذهما الطبيعي، وهما يواصلان الصراع في ليبيا ويشتبكان بمعارك مباشرة في إدلب".

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ووفقا له، سيتم ضمان المصالح طويلة الأجل لكل من الولايات المتحدة وتركيا بأفضل شكل "من خلال الاستمرار في العمل معًا لتحسين التعاون ضد روسيا على الصعيدين الثنائي ومن خلال الناتو".

هذا ويشهد الوضع في إدلب تأزماً حادا منذ الخميس الماضي، حيث نفذ مسلحون مدعومون من تركيا، وبغطاء من المدفعية التركية، هجوماً على مواقع الجيش السوري في محافظة إدلب السورية، ولا تزال المعارك جارية حتى الآن.

وبحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الوضع في إدلب السورية، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، حيث أعلن أردوغان أن تنفيذ اتفاقيات سوتشي هو الشرط الأساسي للتسوية في إدلب.

وبحث الرئيسان الروسي والتركي كذلك، الوضع في ليبيا، حيث أكدا على أهمية تنفيذ قرارات مؤتمر برلين.

وكانت أنقرة قد أعلنت، في وقت سابق، إرسال قوات لدعم قوات حكومة الوفاق الوطني على صعيد التدريب والاستشارة.