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شكرا لقرائتكم خبر عن المسماري: مليشيات الوفاق تمارس جرائم متعددة تصنف جرائم حرب والان مع التفاصيل
الثلاثاء 25 فبراير 2020
أحمد المسماري
أعلن الجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق عددا من ضباط الشرطة بشكل تعسفي في مدينة طرابلس خلال الـ48 ساعة الماضية.
وقال المتحدث باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، إن مدينة طرابلس تشهد ”جرائم متعددة تصنف جرائم حرب، من خطف وقتل وتهجير وسرقة بشكل يومي ما يهدد الأمن في المدينة“.
وتابع ”رصدنا حالات اعتقال طالت ضباطا في الشرطة خلال آخر 48 ساعة“.
وشملت الاعتقالات كلا من العميد حافظ بوقنة (59 سنة)، وهو من سكان بوسليم، وجرى اعتقاله في منطقة السواني من قبل ”مليشيا الردع الخاصة“، والعقيد حسين الشيباني، في سلاح المدفعية (50 سنة) من سكان السياحية، اعتقلته القوة نفسها من داخل مزرعته في تاجوراء.
واعتقلت ”مليشيا النواصي“ العقيد طيار علي السايح (53 سنة)، من سكان منطقة جنزور، والعميد مصطفى المزوغي (56 سنة) في حي دمشق، والعقيد خالد ازناقر (53 سنة) في منطقة غوط الشعال، والرائد محمود محمد (46 سنة) في حي الأندلس، والمقدم بلعيد الشهاوي الذي يعمل في مقر وزارة الداخلية.
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