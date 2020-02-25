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شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تنفي إجلاء مواطنيها من إيران بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 25 فبراير 2020
صورة أرشيفية
أكد مصدر في القسم القنصلي بالسفارة الروسية في طهران انه لم ترد تقارير عن إصابة مواطنين روس بفيروس كورونا في إيران.
وقال المصدر لوكالة سبوتنيك: "لا توجد أسباب للقلق بين المواطنين حتى الآن، لم ترد تقارير عن إصابة أحد من المواطنين بالفيروس".
وتابع انه لا توجد خطط لإجلاء مواطني روسيا من إيران على خلفية هذا الأمر.
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