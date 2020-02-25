اخبار العالم

روسيا تنفي إجلاء مواطنيها من إيران بسبب فيروس كورونا

0 نشر
السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تنفي إجلاء مواطنيها من إيران بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 25 فبراير 2020

صورة أرشيفية

Advertisements

أكد مصدر في القسم القنصلي بالسفارة الروسية في طهران انه لم ترد تقارير عن إصابة مواطنين روس بفيروس كورونا في إيران.

وقال المصدر لوكالة سبوتنيك: "لا توجد أسباب للقلق بين المواطنين حتى الآن، لم ترد تقارير عن إصابة أحد من المواطنين بالفيروس".

وتابع انه لا توجد خطط لإجلاء مواطني روسيا من إيران على خلفية هذا الأمر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تنفي إجلاء مواطنيها من إيران بسبب فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا