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شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاث وفيات جديدة بسبب فيروس كورونا بإيطاليا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 25 فبراير 2020
صورة أرشيفية
أفادت فضائية "سكاي نيوز" المصرية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، إعلان السلطات الإيطالية وفاة ثلاثة حالات بسبب فيروس كورونا المستجد
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