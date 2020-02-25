شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاث وفيات جديدة بسبب فيروس كورونا بإيطاليا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 25 فبراير 2020 صورة أرشيفية أفادت فضائية "سكاي نيوز" المصرية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، إعلان السلطات الإيطالية وفاة ثلاثة حالات بسبب فيروس كورونا المستجد





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ثلاث وفيات جديدة بسبب فيروس كورونا بإيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.