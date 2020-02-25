بسبب كورونا.. إغلاق 70 %من الفنادق في "قم" الإيرانية‎

الثلاثاء 25 فبراير 2020

فنادق قم

أعلنت 70 بالمئة من الفنادق في محافظة ”قُم“ الإيرانية إغلاق أبوابها عقب ظهور فيروس ”كورونا“ المستجد.



ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن رئيس اتحاد الفنادق في ”قم“ أحمد فلاحين، قوله: إن ”المدينة خلت من السياح عقب الإعلان عن ظهور إصابات كورونا فيها“.

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وأضاف أن ”الحجوزات السابقة ألغيت“، مبيناً أن ”30 بالمئة فقط من الفنادق تعمل الآن“.

في السياق ذاته، أعلن عميد كلية الطب في ”قم“، محمد رضا قدير، في رسالة مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إصابته بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، وفاة 15 شخصا بفيروس ”كورونا“، وارتفاع عدد الإصابات إلى 95 شخصا.

وظهر الفيروس الغامض في الصين لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019 بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.