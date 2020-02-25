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شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأمم المتحدة ترحب بالدعم الدولي للحوار الليبي والان مع التفاصيل
الثلاثاء 25 فبراير 2020
رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالبيان الأوروبي الأمريكي المشترك الداعم للحوار الليبي برعاية أممية .. داعية كافة الأطراف المعنية بالملف الليبي بوضع مصلحة البلاد فوق أي اعتبارات أخرى لإن ذلك يساهم في الإسراع بإنهاء معاناة البلاد.
وقالت البعثة إنها ترحب برسائل الدعم من المجتمع الدولي للحوار الذي تيسره البعثة في المسارات المختلفة .. مشيرة إلى البيان المشترك الصادر عن سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وتصريحات وزير الخارجية السعودي.
وقالت البعثة إنها تأمل في إطلاق مفاوضات سياسية برعاية الأمم المتحدة في 26 فبراير، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2510 (2020)
وأعربت السفارات، في بيان مشترك، عن ترحيبها بالتقدّم الكبير الذي أُحرز في المحادثات التي يسّرتها الأمم المتحدة في جنيف للتوصّل إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا.
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