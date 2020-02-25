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شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يعلن عن إطلاق خطة لتأمين الحدود مع 4 دول والان مع التفاصيل
الثلاثاء 25 فبراير 2020
اعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق خطة أمنية لتأمين الحدود التي تطل على دول السودان وتشاد والنيجر والجزائر للقضاء على الجماعات الإرهابية والعصابات العابرة للحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية.
وقال مدير مكتب الإعلام بالمناطق العسكرية الجنوبية محمود الورفلي إن تأمين الحدود الجنوبية وتسوية أوضاع العسكريين بالمناطق من أولويات قيادة الجيش في المرحلة الحالية.
ونقل موقع العين الإخبارية عن الورفلي، أن اللواء أبو القاسم الأبعج آمر المناطق العسكرية الجنوبية، عقد عدة اجتماعات لوضع اللمسات الأخيرة على الخطة الأمنية التي سوف يتم تطبيقها لضبط الحدود الجنوبية للبلاد.
وأشار إلى أن الاجتماعات التي عقدت بالمنطقة العسكرية (حوض مرزق) ضمت كل الضباط وضباط صف وجنود المنطقة لتشكيل وحدات عسكرية وتعديل أوضاع العسكريين وتطبيق الخطة الأمنية لتأمين الحدود وضبط الهجرة غير النظامية.
وأوضح أن هذه الخطة تتضمن تسير دوريات على كامل الحدود الجنوبية المتاخمة لدول السودان والنيجر وتشاد والجزائر، للقضاء على المجموعات الارهابية وعصابات التهريب التي تمارس الابتزاز والسطو على سكان تلك المناطق.
وكان الجيش الليبي أعلن في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، سيطرته على كامل المناطق العسكرية الجنوبية في عملية شلت تحركات المليشيات والعصابات العابرة للحدود في تلك المناطق.
ويستمر الجيش الليبي في محاربة الإرهاب على جميع المحاور والجبهات بمناطق غربي وجنوب غربي العاصمة طرابلس، بعد إطلاقه عملية طوفان الكرامة التي حررت سرت واستعادت أغلب معسكرات وقواعد العاصمة طرابلس من قبضة الإرهابيين.
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